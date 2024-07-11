МВФ призвал США решить проблему растущего госдолга

В МВФ призвали власти США принять конкретные меры для снижения уровня госдолга

Властям США необходимо в сжатые сроки перейти к принятию конкретных мер для решения проблемы растущего госдолга и снижения бюджетного дефицита. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что американские власти уже предприняли «важные бюджетные законы» в 2021-2022 годах. Эти меры, как ожидают в МВФ, будут продолжительный период времени оказывать положительное влияние на экономику Соединенных Штатов. Однако для стабильного снижения госдолга к уровню национального ВВП потребуются дополнительные шаги, для реализации которых, по словам Козак, сейчас самое время.

Она добавила, что для перехода к новым мерам бюджетного стимулирования у властей США есть все необходимые ресурсы, включая прочную экономику. «Чтобы перейти к снижению соотношения государственного долга и ВВП, потребуется принятие широкого спектра бюджетных мер», — резюмировала представитель МВФ.

В МВФ говорят об угрозе растущего госдолга США для мировой экономики не первый месяц. В настоящее время показатель составляет порядка 34,87 триллиона долларов, или 122,32 процента национального ВВП.

В конце июня 2024 года в фонде заявили, что эта проблема несет высокие риски как для американского, так и глобального ВВП. Согласно предварительным прогнозам экспертов организации, к 2032 году госдолг Соединенных Штатов может превысить 140 процентов национального ВВП. Кроме того, в фонде увидели риски для мировой экономики в агрессивной торговой политике, проводимой властями США в отношении внешних партнеров.