На Байконуре задержали нелегально проникнувших на космодром европейцев

Shot: на космодром Байконур нелегально проникли трое европейцев, их задержали

В Казахстане на космодром Байконур нелегально проникли иностранцы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля. По данным Telegram-канала, незаконно находящихся на объекте людей заметили и задержали сотрудники полиции, патрулировавшие Байконур. Выяснилось, что на территорию космодрома пробрались трое европейцев, в числе которых были гражданин Бельгии и двое граждан Нидерландов.

«Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы проникли на космодром. Проверяется их возможная причастность к шпионажу», — говорится в публикации. За самовольное проникновение на космодром европейцам грозит административный арест на пять суток.