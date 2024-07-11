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11:31, 11 июля 2024Бывший СССР

На Байконуре задержали нелегально проникнувших на космодром европейцев

Shot: на космодром Байконур нелегально проникли трое европейцев, их задержали

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Казахстане на космодром Байконур нелегально проникли иностранцы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля. По данным Telegram-канала, незаконно находящихся на объекте людей заметили и задержали сотрудники полиции, патрулировавшие Байконур. Выяснилось, что на территорию космодрома пробрались трое европейцев, в числе которых были гражданин Бельгии и двое граждан Нидерландов.

«Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы проникли на космодром. Проверяется их возможная причастность к шпионажу», — говорится в публикации. За самовольное проникновение на космодром европейцам грозит административный арест на пять суток.

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      Екатерина Грищенко
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