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10:26, 11 июня 2024Путешествия

Двое французов попытались проникнуть на Байконур

Двое французов попытались попасть на территорию космодрома Байконур

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них не выжил. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства сообщил, что французы выбрали «классический» путь для проникновения — пошли через степь к высоким зданиям.

По дороге одному из них стало плохо от обезвоживания, его товарищ не смог ему помочь.

Средняя температура на Байконуре в июне днем составляет плюс 33 градуса.

В мае 2022 года на Байконуре задержали граждан Британии и Белоруссии. Им выдвинули обвинения в организации противоправных действий.

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      Илья Таксюр
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