Рогозин сообщил о задержании двух иностранцев на Байконуре

Рогозин сообщил, что на Байконуре задержали граждан Британии и Белоруссии

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале о задержании двух иностранцев на космодроме Байконур.

В районе стартовой площадки 112 на принадлежащем казахстанцам комплексе «Буран» были задержаны гражданин Великобритании Рич Бенджамин и гражданка Белоруссии Алина Зелупа. Их отвезли в УВД города Байконур.

«Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», — написал Рогозин.

В конце апреля Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре. Первым будет собранный еще в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник «Экран-М» и комплектующие к нему.