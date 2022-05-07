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Рогозин сообщил о задержании двух иностранцев на Байконуре

Рогозин сообщил, что на Байконуре задержали граждан Британии и Белоруссии

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале о задержании двух иностранцев на космодроме Байконур.

В районе стартовой площадки 112 на принадлежащем казахстанцам комплексе «Буран» были задержаны гражданин Великобритании Рич Бенджамин и гражданка Белоруссии Алина Зелупа. Их отвезли в УВД города Байконур.

«Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», — написал Рогозин.

В конце апреля Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре. Первым будет собранный еще в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник «Экран-М» и комплектующие к нему.

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Алевтина Запольская
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