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18:01, 11 июля 2024Моя страна

На региональном телевидении начали применять искусственный интеллект

Телеканал ОТВ начал применять искусственный интеллект для записи эфиров

Кадр: Telegram-канал «Свердловская область • ОТВ»

Российский региональный телеканал ОТВ, вещающий на территории Екатеринбурга и Свердловской области, начал применять искусственный интеллект для записи эфиров. Об этом пишет «Российская газета».

Нейросеть полностью генерирует внешность и голос сотрудников телеканала. Управляющая областным телевидением Элеонора Расулова рассказала, что ее коллеги пока неоднозначно реагируют на своих цифровых двойников. «С точки зрения менеджмента ставлю задачу превратить в аватаров большую часть ведущих тех программ, где не требуется интерактив. Это удешевляет расходы на содержание ТВ, при этом сокращения штата не будет», — отметила она.

Программа автоматизированного управления контентом под названием ПАУК самостоятельно находит инфоповоды и оформляет их в видеосюжеты. При этом на процесс поиска и создания нейросеть тратит всего несколько минут. «Мы внедряем искусственный интеллект для облегчения работы журналистов, той ее части, которая связана с рутиной. Все, что касается эксклюзивов и креативного подхода наших сотрудников, мы поощряем», — пояснила Расулов.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Сибирском университете технологий и управления (ВСГУТУ) появилась нейросетевая модель, которая поможет людям в подборе модных образов из одежды.

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      Мария Винар
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