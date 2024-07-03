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16:15, 3 июля 2024Моя страна

Ученые в России разработали нейросеть для подбора модных образов

Ученые из ВСГУТУ разработали «нейросетевого стилиста» для подбора модных образов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Восточно-Сибирском университете технологий и управления (ВСГУТУ) появилась нейросетевая модель, которая поможет людям в подборе модных образов из одежды. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Авторы проекта — учащиеся нескольких направлений университета. Новизна разработки состоит в том, что образы будут формироваться «нейросетевым стилистом», в том числе исходя из имеющихся вещей в гардеробе. Главное, чтобы пользователь внес в мобильное приложение фотографии своей одежды — остальное дело за «ИИ-стилистом».

Новое устройство, как уточняется, работает на платформе Android. «А особенностью программы является возможность постоянного обновления и изменения предпочтений пользователей, что позволяет ей адаптироваться к изменяющимся стилям», — рассказал один из авторов проекта Виталий Смородников.

В заключение сказано, что программа подойдет частным пользователям. Кроме того, ею можно пользоваться сервисам онлайн-шопинга, приложений моды и даже персональным стилистам.

Ранее пермский бренд свадебных и вечерних платьев Neva Cors заинтересовал ливийскую принцессу Онюр Татанаки, которая отметила платья специальной наградой на Неделе моды в ОАЭ. У бренда также было множество положительных отзывов от жюри и зрителей показов.

В апреле в авиакомпании Smartavia указали, что российские стюардессы впервые в истории авиации использовали кеды в качестве униформы. Модели представили классические костюмы с брюками и пиджаком темно-фиолетового и синего цветов. Помимо этого, манекенщицы продемонстрировали платья средней длины и белые кеды.

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