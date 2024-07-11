На Украине арестовали заходившее в крымский порт иностранное судно

На Украине арестовали заходивший в порт Севастополя сухогруз под флагом Камеруна

В акватории порта Рени Одесской области Украины арестовали следовавший под флагом Камеруна сухогруз Usko Mfu. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики.

По данным ведомства, иностранное грузовое судно осуществляло вывоз агропродукции и заходило в порт Севастополя. Помимо сухогруза, был арестован его капитан — гражданин Азербайджана. Его подозревают в нарушении порядка въезда в Крым, присоединение которого к России не признают украинские власти.

Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор двум сотрудникам Госпогранслужбы Украины за захват российского рыболовного судна в Азовском море в 2018 году. Им было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.