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12:14, 11 июля 2024Бывший СССР

На Украине арестовали заходившее в крымский порт иностранное судно

На Украине арестовали заходивший в порт Севастополя сухогруз под флагом Камеруна

Фото: Telegram-канал «Служба безпеки України»

В акватории порта Рени Одесской области Украины арестовали следовавший под флагом Камеруна сухогруз Usko Mfu. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики.

По данным ведомства, иностранное грузовое судно осуществляло вывоз агропродукции и заходило в порт Севастополя. Помимо сухогруза, был арестован его капитан — гражданин Азербайджана. Его подозревают в нарушении порядка въезда в Крым, присоединение которого к России не признают украинские власти.

Ранее Верховный суд Крыма вынес приговор двум сотрудникам Госпогранслужбы Украины за захват российского рыболовного судна в Азовском море в 2018 году. Им было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

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      Алевтина Запольская
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