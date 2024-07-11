На Украине мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна военкомата

На Украине мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и сломал ногу

В украинском городе Черновцы мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и сломал ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам адвоката мужчины, его «незаконно задержали» прямо у дома, а выпрыгнул он из окна «из-за отчаяния».

Инцидент подтвердили в оперкомандовании «Запад». Там отметили, что у мужчины не было при себе военно-учетных документов, поэтому он был «приглашен» в ТЦК для составления протокола. Позже выяснилось, что он военнообязанный и уклонялся от службы.

По версии военных, задержанный намеренно выпрыгнул из окна, чтобы себя травмировать, в его отношении никто не совершал неправомерных действий.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека депутат Дмитрий Лубинец заявил, что еженедельно получает по 150 жалоб граждан на действия сотрудников ТЦК.