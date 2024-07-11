На Украине появились предложения сломать руку или ногу для отсрочки

«Страна.ua»: на Украине появились предложения сломать руку или ногу для отсрочки

В интернет-сообществах Днепра (украинское название города Днепропетровск) появились объявления с предложением за деньги сломать руку или ногу, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет издание «Страна.ua».

В объявлениях гарантируют качественное обслуживание, использование анестезии и отслеживание состояния здоровья. После «точечного воздействия» также предлагается помощь с оформлением необходимых документов, чтобы избежать мобилизации. При повторном обращении клиентам обещают скидку.

В соответствии с украинским законодательством, отсрочку можно получить только в том случае, если травма не подлежит консервативному лечению и пострадавший нуждается в операции.

Ранее в Верховной Раде признали массовое бронирование украинцев от мобилизации теневым способом. Согласно подсчетам, объем теневого сектора бронирования стартует от 700 миллионов долларов (около 61,5 миллиарда рублей) в год.