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12:34, 10 июля 2024Бывший СССР

В Раде признали массовое бронирование украинцев от мобилизации теневым способом

Депутат Наталуха: украинцы массово бронируются от мобилизации теневым способом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы массово бронируются от мобилизации теневым способом. Об этом заявил депутат Верховной Рады, председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в интервью изданию Telegraf.

«Люди просто массово пытаются забронироваться теневым способом. По нашим осторожным подсчетам, объем теневого сектора бронирования стартует от 700 миллионов долларов (около 61,5 миллиарда рублей) в год. Неосторожные подсчеты — 2 миллиарда долларов (около 176 миллиардов рублей) в год», — признал Наталуха.

Депутат отметил, что бронирование от мобилизации теневым способом происходит на Украине с начала конфликта. Парламентарий также объяснил, какие проблемы оно создает для Киева. По его словам, данные средства идут в дальнейшем не на обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на «виллы в Испании».

Ранее стало известно, что раненые украинские солдаты дают взятки, чтобы оставаться в тылу и не возвращаться на фронт. Как рассказали близкие бойцов ВСУ, для этого требуются «значительные финансовые вливания».

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      Екатерина Грищенко
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