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17:08, 11 июля 2024Бывший СССР

На Украине вынесли заочный приговор координатору николаевского подполья

На Украине суд вынес заочный приговор координатору николаевского подполья

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине суд вынес заочный приговор координатору николаевского подполья Сергею Лебедеву. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В пресс-службе ведомства уточнили, что Лебедева приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о госизмене, обвинив его в сборе разведданных и корректировке воздушных ударов российских войск.

Ранее сообщалось, что на Украине заочно приговорили к 12 годам заключения главу Луганской народной республики Леонида Пасечника. Отмечается, что его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса страны.

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