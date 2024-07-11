На Украине вынесли заочный приговор координатору николаевского подполья

На Украине суд вынес заочный приговор координатору николаевского подполья

На Украине суд вынес заочный приговор координатору николаевского подполья Сергею Лебедеву. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В пресс-службе ведомства уточнили, что Лебедева приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о госизмене, обвинив его в сборе разведданных и корректировке воздушных ударов российских войск.

Ранее сообщалось, что на Украине заочно приговорили к 12 годам заключения главу Луганской народной республики Леонида Пасечника. Отмечается, что его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса страны.