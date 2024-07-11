На Украине захотели отменить перевод часов на зимнее время как в России

Депутат Рады Железняк: на Украине могут отменить перевод часов на зимнее время

Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий отмену переходов с летнего на зимнее время. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий заявил, что поддержит инициативу.

Сейчас при переходе на летнее время страна переводит стрелки часов в последнее воскресенье марта на час вперед, после чего время на Украине совпадает с московским, а на зимнее, на час назад, — в последнее воскресенье октября.

В 2011 году президент России Дмитрий Медведев отменил переход часов на зимнее и летнее время. После этого президент России Владимир Путин подписал закон о переходе на постоянное зимнее время и увеличении часовых зон с 9 до 11.