На Украине запросили больше оружия для осуществления «плана победы»

У Киева есть «план победы», но для его реализации нужно больше оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «Украинская правда».
По его словам, нерешительность западных стран в предоставлении Украине оружия отнимает много времени, необходимого для реализации плана.
Он также отметил, что страна нуждается в новых системах противовоздушной обороны.
Ранее в Харьковской области рассказали о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под Харьков украинские военные стягивают большое количество слабо подготовленных солдат.