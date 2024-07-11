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17:44, 11 июля 2024Бывший СССР

На Украине запросили больше оружия для осуществления «плана победы»

Глава МО Украины Умеров: у Киева есть «план победы», но нужно больше оружия
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

У Киева есть «план победы», но для его реализации нужно больше оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «Украинская правда».

По его словам, нерешительность западных стран в предоставлении Украине оружия отнимает много времени, необходимого для реализации плана.

Он также отметил, что страна нуждается в новых системах противовоздушной обороны.

Ранее в Харьковской области рассказали о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под Харьков украинские военные стягивают большое количество слабо подготовленных солдат.

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      Илья Таксюр
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