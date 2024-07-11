Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 11 июля 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

Ганчев: ВСУ ежедневно несут потери в Харьковской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут потери в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Противник сейчас ежедневно перемалывается, они несут очень большие потери. Подтягивают новые резервы из вновь мобилизованных, слабо мотивированных, слабо подготовленных бойцов», — сказал он.

Кроме того, по его словам, сейчас под контролем находится северная часть Волчанска. Российские войска также контролируют основные высоты на подступах к городу, добавил Ганчев.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия узнала, что США ищут замену Зеленскому. Кого готовят на пост президента Украины?

      ФСБ задержала сообщника главреда криминального издания по делу о вымогательстве

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Украинские военные передали России координаты бункера с генералами для удара по нему

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше