В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

Ганчев: ВСУ ежедневно несут потери в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут потери в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Противник сейчас ежедневно перемалывается, они несут очень большие потери. Подтягивают новые резервы из вновь мобилизованных, слабо мотивированных, слабо подготовленных бойцов», — сказал он.

Кроме того, по его словам, сейчас под контролем находится северная часть Волчанска. Российские войска также контролируют основные высоты на подступах к городу, добавил Ганчев.