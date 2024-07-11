Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

Ганчев: ВСУ подтянули резервы на север Харьковской области из-за страха прорыва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули резервы на север Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Противник подтянул действительно очень серьезные резервы с разных направлений и из тыла украинской территории, с различных направлений линии боевого соприкосновения именно на северной территории Харьковской области», — сообщил Ганчев. Причиной стягивания резервов на данном направлении глава ВГА назвал страх ВСУ прорыва российских войск к Харькову.

Ганчев также сообщил об очень больших ежедневных потерях в украинской армии. По его словам, ВСУ подтягивают в Харьковскую область «мобилизованных, слабо мотивированных, слабо подготовленных бойцов».