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07:41, 11 июля 2024Бывший СССР

Марочко сообщил о прибытии мобилизованных заключенных под Харьков

Марочко: украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Харьковскую область прибыли мобилизованные украинцы из числа заключенных. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения», — отметил он.

Эксперт также уточнил, что амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

Ранее сообщалось, что в ВСУ создали батальон из осужденных в составе 24-й отдельной механизированной бригады. Так, батальон носит название «Характерники» и состоит из людей, отбывавших наказание в тюрьмах и решивших пойти на фронт.

Кроме того, заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала, что вербовка заключенных в Вооруженные силы Украины может дать до 5 тысяч новобранцев. По ее словам, интерес к программе условно-досрочного освобождения для службы в ВСУ превзошел первоначальные ожидания властей.

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      Марина Совина
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