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16:47, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине создали батальон из осужденных

«Судебно-юридическая газета»: на Украине создали батальон ВСУ из осужденных

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создали батальон из осужденных в составе 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Батальон носит название «Характерники» и состоит из людей, отбывавших наказание в тюрьмах и решивших пойти на фронт.

Воинское формирование насчитывает от 400 до 800 человек, уже принявших боевую присягу. В скором времени они начнут выполнять боевые задания.

Ранее Министерство юстиции Украины сообщило, что вербовка заключенных в ВСУ может дать пять тысяч новобранцев. Всего в украинских тюрьмах находится около 42 тысяч человек.

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      Илья Таксюр
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