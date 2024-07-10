На Украине создали батальон из осужденных

«Судебно-юридическая газета»: на Украине создали батальон ВСУ из осужденных

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создали батальон из осужденных в составе 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Батальон носит название «Характерники» и состоит из людей, отбывавших наказание в тюрьмах и решивших пойти на фронт.

Воинское формирование насчитывает от 400 до 800 человек, уже принявших боевую присягу. В скором времени они начнут выполнять боевые задания.

Ранее Министерство юстиции Украины сообщило, что вербовка заключенных в ВСУ может дать пять тысяч новобранцев. Всего в украинских тюрьмах находится около 42 тысяч человек.