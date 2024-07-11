На Западе заявили о желании сделать Орбана изгоем из-за России

Премьер Словакии Фицо: Орбана хотят сделать изгоем из-за поездки в Россию

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана безосновательно хотят сделать изгоем из-за поездки в Россию и Китай. Об этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо в заявлении, опубликованном в его аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Я не верил собственным глазам, что сделали с венгерским премьером за то, что он решил, как суверенный политик, посетить с визитом Украину, Россию и Китай и распространял инициативы о мире. Это просто недопустимо», — рассказал политик.

Фицо также добавил, что если бы Орбан утверждал в ходе визитов о том, что «славяне должны уничтожать друг друга еще более интенсивно», то его бы выдвинули на Нобелевскую премию мира. Он заключил, что так как венгерский премьер говорит неприемлемые для Запада вещи, его все более стремятся изолировать.

Ранее юридическая служба Европейского союза (ЕС) сообщила, что контакты Орбана с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Москву являются нарушением договоров европейского блока. В частности, Орбана обвинили в нарушении договоров блока, которые запрещают любые «меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей союза». Также его уличили в нарушении принципов солидарности Евросоюза.