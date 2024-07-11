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09:33, 11 июля 2024Мир

Визит премьера Венгрии в Москву посчитали нарушением договоров ЕС

FT: визит Орбана в Москву является нарушением договоров ЕС

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Дипломатические контакты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Москву являются нарушением договоров Европейского союза (ЕС). К таким выводам пришла юридическая служба ЕС, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам трех источников, действия Орбана нарушают договоры блока, запрещающие любые «меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей союза». Уточняется, что венгерский премьер также нарушил положение закона, которое призывает всех членов осуществлять внешнеполитическую деятельность «безоговорочно, в духе лояльности и взаимной солидарности».

Как отмечает издание, необъявленный визит венгерского премьера в Россию с целью содействия мирным переговорам с Украиной вызвал резкое осуждение со стороны союзников по Евросоюзу и НАТО. Они сразу же заявили, что Орбан не представляет их интересы на переговорах с российским президентом, несмотря на то что недавно Венгрия приняла на себя шестимесячное ротационное председательство в Совете министров ЕС.

Ранее стало известно, что Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго. Встреча состоится после окончания саммита НАТО в Вашингтоне.

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      Виктория Кондратьева
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