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11:43, 11 июля 2024Мир

Нарышкин отреагировал на сообщения СМИ о вмешательстве России в выборы в США

Нарышкин назвал ложью сообщения СМИ о вмешательстве России в выборы в США

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал ложью сообщения западных СМИ, в которых Россия обвиняется во вмешательстве в выборы в США и в попытке на них повлиять. Его слова передает РИА Новости.

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», — отметил Нарышкин.

9 июля представитель разведывательного сообщества США заявил агентству Reuters, что Россия якобы пытается повлиять на предстоящие выборы американского президента.

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