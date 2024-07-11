Нарышкин отреагировал на сообщения СМИ о вмешательстве России в выборы в США

Нарышкин назвал ложью сообщения СМИ о вмешательстве России в выборы в США

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал ложью сообщения западных СМИ, в которых Россия обвиняется во вмешательстве в выборы в США и в попытке на них повлиять. Его слова передает РИА Новости.

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», — отметил Нарышкин.

9 июля представитель разведывательного сообщества США заявил агентству Reuters, что Россия якобы пытается повлиять на предстоящие выборы американского президента.