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22:03, 9 июля 2024Мир

Американская разведка поведала о попытках России повлиять на выборы президента США

Reuters: разведка США считает, что Россия пытается повлиять на выборы президента
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Brendan McDermid/Reuters

Разведка США считает, что Россия пытается повлиять на выборы президента страны. Об этом агентству Reuters поведал представитель разведывательного сообщества США.

По его словам, Россия «начала попытки повлиять на некоторые группы избирателей» и «очернить конкретных» политиков. Кого именно и каким образом российская сторона хочет очернить, не сообщается.

При этом представитель разведывательного сообщества добавил, что попыток Китая повлиять на выборы не фиксируется.

Ранее в июле замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что в этом году предвыборная кампания в США обойдется без обвинений в адрес Москвы. По его словам, Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, передает ТАСС.

Выборы президента США пройдут 5 ноября этого года. От Республиканской партии будет участвовать бывший президент Дональд Трамп. По поводу кандидата от демократов в настоящее время ведется дискуссия.

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      Марина Совина
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