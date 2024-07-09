Американская разведка поведала о попытках России повлиять на выборы президента США

Reuters: разведка США считает, что Россия пытается повлиять на выборы президента

Разведка США считает, что Россия пытается повлиять на выборы президента страны. Об этом агентству Reuters поведал представитель разведывательного сообщества США.

По его словам, Россия «начала попытки повлиять на некоторые группы избирателей» и «очернить конкретных» политиков. Кого именно и каким образом российская сторона хочет очернить, не сообщается.

При этом представитель разведывательного сообщества добавил, что попыток Китая повлиять на выборы не фиксируется.

Ранее в июле замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что в этом году предвыборная кампания в США обойдется без обвинений в адрес Москвы. По его словам, Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, передает ТАСС.

Выборы президента США пройдут 5 ноября этого года. От Республиканской партии будет участвовать бывший президент Дональд Трамп. По поводу кандидата от демократов в настоящее время ведется дискуссия.