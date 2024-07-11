Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

«БелНовости»: выкинутая в унитаз туалетная бумага и суп вызывают засор

Если выкинуть в унитаз туалетную бумагу или остатки пищи, они могут спровоцировать проблемы с канализацией. Неожиданные предметы, способные вызвать засор труб, назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что, вопреки распространенному мнению, выбрасывать туалетную бумагу в унитаз нельзя. Несмотря на то что бумага быстро разлагается, в больших количествах она может образовывать комки, которые забивают канализационные трубы. Для того чтобы это предотвратить, бумагу стоит выкидывать в специальную урну.

Помимо этого, эксперты призвали не выбрасывать в унитаз суп, так как крупные куски мяса и овощей также способны спровоцировать засор, а жир, содержащийся в таких блюдах, налипает на трубы. Наконец, туда запрещено выливать заварку и остатки кофе.

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