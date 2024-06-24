Названы лучшие средства от ржавых подтеков в унитазе

Избавиться от ржавых подтеков в унитазе помогут уксус и сода

Ржавые подтеки в унитазе появляются из-за повышенного содержания железа в воде или неисправного смывного бачка. Лучшие средства, которые помогут избавиться от пятен, назвали домохозяйкам эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Один из самых доступных и эффективных способов — использовать уксус и пищевую соду. «Для начала необходимо слить воду из унитаза, затем нанести на ржавые пятна уксус и оставить на несколько минут», — рассказали специалисты. Затем нужно посыпать подтеки пищевой содой и потереть их щеткой.

«Уксус и сода вступают в реакцию, образуя пену, которая помогает эффективно удалить ржавчину. После очистки унитаз нужно тщательно промыть водой», — посоветовали эксперты.

Еще одно эффективное средство от ржавых пятен — лимонная кислота. Нужно растворить порошок в теплой воде, обработать загрязненные участки и оставить на некоторое время, чтобы кислота успела подействовать. «Затем пятна нужно потереть щеткой и смыть водой. Лимонная кислота не только удаляет ржавчину, но и придает унитазу приятный цитрусовый аромат», — заключили специалисты.

Ранее домохозяйкам раскрыли простой и дешевый способ очистить унитаз до блеска. Для этого эксперты предложили нанести на внутреннюю поверхность унитаза средство для мытья посуды так, чтобы оно покрыло все загрязненные участки, а затем посыпать сверху соду и «пройтись» по обработанной поверхности ершиком.

