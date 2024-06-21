Назван простой и дешевый способ очистить унитаз до блеска

«БелНовости»: отмыть унитаз до блеска можно с помощью средства для мытья посуды

Отмыть унитаз до блеска и при этом сохранить эффект от уборки надолго можно с помощью соды и средства для мытья посуды. Простой и дешевый способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты порекомендовали нанести на внутреннюю поверхность унитаза средство для мытья посуды так, чтобы оно покрыло все загрязненные участки, а затем посыпать сверху соду и «пройтись» по сантехнике ершиком. Через 15 минут остатки средств понадобится смыть. Эксперты заверили, что если проводить такую уборку еженедельно, унитаз не будет успевать покрываться налетом.

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