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13:58, 21 июня 2024Экономика

Назван простой и дешевый способ очистить унитаз до блеска

«БелНовости»: отмыть унитаз до блеска можно с помощью средства для мытья посуды

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Отмыть унитаз до блеска и при этом сохранить эффект от уборки надолго можно с помощью соды и средства для мытья посуды. Простой и дешевый способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты порекомендовали нанести на внутреннюю поверхность унитаза средство для мытья посуды так, чтобы оно покрыло все загрязненные участки, а затем посыпать сверху соду и «пройтись» по сантехнике ершиком. Через 15 минут остатки средств понадобится смыть. Эксперты заверили, что если проводить такую уборку еженедельно, унитаз не будет успевать покрываться налетом.

Днем ранее россиянам посоветовали способы, помогающие предотвратить накопление пыли в доме.

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      Полина Кислицына
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