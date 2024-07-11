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19:44, 11 июля 2024Экономика

Не сумевшим получить ипотеку россиянам дали совет

Россиянам с неодобренной ипотекой посоветовали уменьшить сумму займа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В связи с отменой льготных программ некоторые российские банки начали предлагать клиентам, которые не успели провести сделку до 1 июля 2024 года, пересмотреть предодобренные решения по стандартным ставкам. Об этом Life рассказала эксперт по ипотечному кредитованию ИНКОМ-Недвижимости Елена Санникова.

Рыночная ставка по ипотеке в настоящее время равна 20 процентам, поэтому при пересмотре решения банк может отказать клиенту из-за нехватки дохода. Чтобы ипотеку одобрили, россиянам необходимо либо уменьшить сумму запрашиваемого кредита, либо привлечь созаемщика с доходом, посоветовала эксперт.

Проблемы при получении ипотеки могут быть связаны не только с низким уровнем дохода. Отказать в выдаче займа могут и в связи с недостаточной кредитной историей или нехваткой первоначального взноса. Для решения проблемы рекомендуется улучшить кредитную историю, повысить доходы, а также найти дополнительные источники финансирования, посоветовала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева.

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Банки не всегда отказывают в выдаче кредита, заметил основатель агентства SOKOLNIKOV Estate Артур Сокольников. В некоторых случаях финансовая организация может снизить одобренную сумму. Чтобы иметь примерное представление о том, одобрит ли банк кредит, важно проанализировать кредитную историю. Например, уменьшают кредитный рейтинг микрозаймы и небольшие рассрочки, объяснил эксперт.

Чтобы повысить шанс на одобрение ипотеки, руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-недвижимость» Вадим Бутин посоветовал россиянам обратиться в несколько банков. Лучше всего подать заявку через застройщика, который взаимодействует со всем пулом ведущих финансовых организаций, посоветовал эксперт.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что российская молодежь все чаще выбирает аренду жилья, а не ипотеку. По расчетам, в одном из районов Санкт-Петербурга аренда однокомнатной квартиры обойдется от 30 до 70 тысяч рублей. При ежемесячной плате за аренду в среднем 40 тысяч рублей за десять лет наниматель потратит 6,8 миллиона рублей. При оформлении ипотеки под 18 процентов на 30 лет с первоначальным взносом в миллион рублей переплата за квартиру достигнет 23 миллионов рублей.

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      Мария Черкасова
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