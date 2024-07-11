Траты на аренду жилья и ипотеку сравнили

Aif.ru: молодежь предпочитает не обременять себя ипотекой и снимает жилье

Современная российская молодежь не желает обременять себя долгами и отдает предпочтение съемному жилью. Расходы на аренду квартиры и ее покупку в ипотеку сравнили эксперты aif.ru.

Заметнее такая тенденция в крупных городах. К примеру, в популярном среди молодых петербуржцев районе Приморский аренда однокомнатной квартиры обойдется от 30 до 70 тысяч рублей. При ежемесячной плате за аренду в среднем 40 тысяч рублей и услуги ЖКХ — 5 тысяч рублей за десять лет наниматель потратит 6,8 миллиона рублей. Бюджет покупки в старом фонде составит те же 7 миллионов. Однако в случае оформления ипотеки под 18 процентов на 30 лет с первоначальным взносом в миллион рублей переплата достигнет 23 миллионов рублей.

Жители столицы также делают выбор в пользу аренды. «Одни из наших клиентов, семейная пара, изначально хотели взять двух-трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Никакие другие районы не рассматривали. У них на руках сейчас 10 миллионов рублей, ипотеку им одобрили на 12 миллионов рублей. Соответственно, квартиру они могут выбрать за 22 миллиона рублей. Ежемесячный платеж будет составлять почти 200 тысяч рублей, плюс в квартире нужно будет сделать капитальный ремонт. Ребята взвесили свои возможности и решили снять квартиру с ремонтом за 120 тысяч рублей в месяц», — поделилась руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова.

В сравнении с ипотечной квартирой съемная не привязывает арендатора к определенному месту проживания, а также не порождает дальнейшие трудности с ремонтом и соседями. Решить любую проблему можно, просто переехав. При этом даже если банк одобрил ипотеку, осилить первый взнос может не каждый заявитель, не говоря уже о ежемесячных выплатах на протяжении десятков лет. Процентная ставка при этом продолжает подниматься.

Другие задачи стоят перед семьей с ребенком. В этом случае необходимо ориентироваться на близость к детским садам и наличие мест в школе. Необходимость временной регистрации также ограничивает ассортимент вариантов. Многих не устраивает и то, что на чужой жилплощади остается меньше свободы действий: некоторые собственники запрещают проживание с питомцем, не приветствуют пары с детьми. Кроме того, в любой момент может измениться плата за аренду.

При подсчете будущих трат следует учитывать следующие параметры: метраж жилья, район города и средние цены на подобные лоты в этой локации. Также необходимо брать в расчет минимальный платеж по ипотеке на «вторичку», размер процентной ставки по ссуде, оплата страховок и возможность участия в льготных программах кредитования. Стоит также честно оценить собственную кредитную историю, заработок и ритм жизни.

Выгодной аренду считают и эксперты компании Est-a-Tet. Съемные квартиры становятся неизбежностью на фоне дефицита дешевого жилья, в особенности в Москве.