России спрогнозировали снижение урожая пшеницы

ФАО спрогнозировала заметное падение урожая пшеницы в России

Урожай пшеницы в России по итогам 2024-го упадет до 84 миллионов тонн, что заметно меньше результатов 2023 и 2022 годов, составлявших 92,8 миллиона и 104,2 миллиона тонн соответственно. Об этом говорится в обновленном прогнозе мирового производства пшеницы от Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, на который ссылается «Коммерсантъ».

В целом в мире урожай составит 789,1 миллиона тонн, что на миллион тонн больше, чем годом ранее. Производство, в соответствии с текущими оценками, вырастет в Китае (139 миллионов против 136,6 миллиона тонн), Индии (113 миллионов против 110,6 миллиона тонн) и США (51 миллион против 49,3 миллиона тонн).

В странах Европы, как и в России, урожай снизится, но меньше — со 133,6 до 128 миллионов тонн. Основной причиной негативного результата эксперты называют засуху на юге континента, а также рекордные осадки на севере.

Для России ухудшение мартовского прогноза (ожидался рост по итогам года) связано с засухой и майскими заморозками. Прогноз ФАО почти совпадает с оценками аналитического центра «Совэкон» (84,1 миллиона тонн) и Института конъюнктуры аграрного рынка (82 миллиона тонн).

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут предположила, что по итогам нынешнего сельскохозяйственного сезона, который завершится 30 июня, экспорт российской пшеницы может стать рекордным.