России спрогнозировали рекордный вывоз пшеницы

Глава Минсельхоза Лут спрогнозировала рекордный вывоз пшеницы в этом сезоне

По итогам нынешнего сельскохозяйственного сезона, который завершится 30 июня, объемы вывоза российской пшеницы иностранным покупателям могут оказаться рекордными. Такой прогноз дала глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит РИА Новости.

Если подобный сценарий реализуется, российские аграрии смогут подтвердить свое лидерство на мировом рынке. «По итогам текущего сезона ожидаем рекорда по экспорту пшеницы», — резюмировала Лут по итогам встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС.

Руководитель ведомства добавила, что ожидает рекордного объема экспорта не только пшеницы, но и подсолнечного и соевого масла. Кроме того, согласно ее ожиданиям, российские аграрии впервые в истории смогут занять лидирующую позицию по поставкам ячменя и гороха. Все это может сделать РФ одним из крупнейших экспортеров агропродукции в мире, заключила Лут.

Ранее она заявила, что в 2024 году Россия может увеличить экспорт сельхозпродукции в страны БРИКС до 16 миллиардов долларов в денежном выражении. Лут уточнила, что для РФ рынки дружественных стран являются приоритетными в вопросе поставок отечественной агропродукции. По итогам 2023 года доля БРИКС в структуре российского экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) составила более трети и увеличилась на 18 процентов.