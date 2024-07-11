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10:35, 11 июля 2024Россия

Один человек стал жертвой атаки беспилотников ВСУ в российском регионе

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть жертва

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Один человек стал жертвой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В селе Ржевка Шебекинского района дрон ударил по легковому автомобилю — находившегося в салоне мужчину спасти не удалось.

В результате еще одной атаки ВСУ, которая также была осуществлена с использованием беспилотников, пострадали три человека. Двоим из них потребовалась госпитализация. Еще один россиянин обратился к медикам самостоятельно.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Ранее 11 июля город Грайворон остался без света в результате налета беспилотников. Также при ударе были повреждены два автомобиля.

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      Алан Босиков
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