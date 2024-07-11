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02:28, 11 июля 2024Россия

Беспилотники обесточили город в российском регионе

Губернатор Гладков: Грайворон остался без света в результате атаки БПЛА
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без света осталась одна из улиц в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские беспилотники сбросили два взрывных устройства на парковку во дворе многоквартирного дома. В результате повреждены два автомобиля. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.

«Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая», — написал губернатор.

Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что потенциальное взятие под контроль российскими войсками Волчанска в Харьковской области спасет Белгород от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволит развить наступление на Харьков.

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      Евгений Силаев
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