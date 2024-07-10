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17:01, 10 июля 2024Бывший СССР

Военное значение взятия под контроль Волчанска объяснили

Эксперт Литовкин: взятие под контроль Волчанска спасет Белгород от обстрелов ВСУ
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: United Assault Brigade of the National Police of Ukraine «Lyut» / Reuters

Потенциальное взятие под контроль российскими войсками Волчанска в Харьковской области спасет Белгород от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволит развить наступление на Харьков. Военное значение населенного пункта объяснил в разговоре с «Абзацем» эксперт Виктор Литовкин.

«Потеря Волчанска для ВСУ означает невозможность обстреливать Белгород, Шебекино и другие города. Для Российской армии открывается возможность для освобождения Харькова», — заявил Литовкин.

Он добавил, что в настоящий момент нельзя говорить о существовании плана по созданию котла для украинских военных в районе данного населенного пункта.

Ранее взятие под контроль Волчанска силами Российской армии предсказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, чеченское подразделение «Ахмат» демонстрирует успехи в районе города и успешно ведет артиллерийский огонь по украинским позициям в населенном пункте.

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      Глеб Палехов
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