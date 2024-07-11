Секс-работница рассказала об интимных услугах для инвалидов

Женщина из секс-индустрии рассказала о трудностях работы с инвалидами и людьми с психическими проблемами. Об этом пишет New York Post.

41-летняя Чарли Стивенс работает в секс-индустрии уже пять лет и специализируется на оказании интимных услуг клиентам с физическими увечьями или психологическими травмами. «У меня огромная страсть помогать людям, которым недоступны стандартные физические и эмоциональные отношения», — объясняет она.

Стивенс делает своим клиентам массаж, предлагает обнаженные объятья, а также просто беседует с ними. Как рассказывает женщина, иногда на ее сеансах люди плачут. Клиенты объясняют ей свои слезы тем, что раньше они не могли испытать подобного: к ним никто не прикасался. Час работы Стивенс стоит 154 доллара (13,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что эскортница из Великобритании пожаловалась на людей, которые осуждают ее из-за профессии. «Однажды мне даже отказали в медицинской помощи, когда она была нужна», — привела пример она.