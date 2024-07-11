Перечислены последствия ухода белорусских вин из России

Директор ЦИФРРА Дробиз: белорусское вино заняло сегмент, освобожденный для РФ

Белорусского вина на российском рынке было не так много, потому не стоит ждать резкого роста цен из-за их ухода, рассказал «Ленте.ру» директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Тем не менее он подчеркнул, что продукция Белоруссии всегда отличалась высоким качеством.

«Этого вина, может, было несколько тысяч бутылок на страну, никакой революции оно не произвело. Но получилось так, что в 2020 году Россия запретила поставки импортного виноматериала для производства российских вин. Затем, чтобы перекрыть доступ европейской продукции, были повышены пошлины: теперь дешевое европейское вино будет стоить не 350, а 650 рублей. Это было сделано для того, чтобы освободить ценовую категорию для российского вина», — напомнил Дробиз.

С Белоруссией, как объяснил эксперт, получился парадокс: у страны мало собственных виноградников, она вынуждена импортировать виноматериал. И часть созданной из него продукции попала в Россию, на что обратили внимание операторы.

«Получается, белорусское вино из импортного виноматериала занимает ценовой сегмент, который освобождали для российских вин. И уже начались оскорбления белорусской продукции, понятно, что теперь они прекратят поставки. На самом деле качество производства у них всегда было великолепным, но произошедшее противоречит политике поддержки российских виноделов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что на Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) заявили о намерении прекратить поставки алкоголя в Россию после того, как участники российского винодельческого рынка пренебрежительно отозвались о качестве белорусской продукции.