Спецпредставитель Путина назвал белорусское вино шмурдяком. После этого минский завод решил прекратить поставки в Россию

Минский винзавод прекратил поставки в РФ из-за высоких таможенных пошлин

На Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) заявили о намерении прекратить поставки алкоголя в Россию после того, как участники российского винодельческого рынка пренебрежительно отозвались о качестве белорусской продукции.

Сотрудники завода объяснили, что закупка виноматериалов или балкового вина из других стран считается «обычной мировой практикой производства виноградных вин». Представители МЗВВ напомнили, что поставки белорусского вина на рынок России организовали в тестовом режиме и в небольших объемах. Помимо этого, предприятие вынуждено платить высокие таможенные пошлины для ввоза европейского сырья, так что в будущем с высокой долей вероятности поставки будут прекращены.

«МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — сообщили представители завода.

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В России ввоз вина из Белоруссии назвали перезапуском поставок «шмурдяка» из Европы

Гендиректор «Абрау-Дюрсо», спецпредставитель президента России Владимира Путина по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что поставки продукции Минского завода являются перезапуском канала сбыта на российском рынке алкоголя, сделанного на основе зарубежного виноматериала.

Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище «шмурдяк» Борис Титов гендиректор «Абрау-Дюрсо»

Он напомнил, что на Белоруссию не действуют импортные пошлины на западные вина, так что экономический смысл данной схемы вызывает большие сомнения.

Бизнесмен добавил, что из-за поставок продукции МЗВВ российский рынок переполнится напитками, которые в России не могут даже называться вином. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности подобных мер поддержки отечественного производителя, заметил глава «Абрау-Дюрсо».

Борис Титов Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Белорусские вина призвали маркировать знаком «не является вином»

Вина, поставляемые на российский рынок из Белоруссии, призвали маркировать знаком «не является вином». С данным предложением выступил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.

По его словам, в данном случае имеются в виду алкогольные напитки МЗВВ, изготовленные на основе материалов из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Плотников подчеркнул, что запрос о происхождении поставляемого Белоруссией вина уже отправлен на завод.

Если это вино произведено на территории Таможенного союза (скажем, в России или Армении), а в Белоруссии только бутилируется, мы приветствуем расширение экономического взаимодействия наших стран Алексей Плотников исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР)

Он добавил, что в России негативно отнесутся к наполнению рынка винной продукцией, сделанной на основе европейских материалов, поскольку это сведет на нет все усилия по поддержке отечественных изготовителей вина.

Ранее президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предупредил россиян о дополнительном подорожании зарубежного вина. Он подчеркнул, что особенно это касается алкоголя из недружественных стран.