Решение украинских военных передать России координаты бункера с генералами объяснили

Полковник Матвийчук: многие бойцы ВСУ раскрывают РФ движение западной техники

Участились эпизоды, когда украинские солдаты передают российским данные о передвижении западной техники и другую важную информацию, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщения о решении бойцов ВСУ передать России координаты бункера с генералами.

«На Украине медленно, но все же ширится движение сопротивления против власти. Знаю достоверно, что многие солдаты на передовой сообщают нашим солдатам данные о перемещении западной техники. Есть также и движение партизан, которые сотрудничают с нашими военными. Кроме того, есть информация и о росте недовольства среди офицеров», — объяснил полковник.

В частности, по его словам, недовольство офицеров связано с действиями нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Это, в том числе, побуждает некоторых военных идти на сотрудничество с российскими солдатами.

«Тут и желание прекратить конфликт, и стремление привлечь к ответственности людей, ответственных за смерть их товарищей», — считает Матвийчук.

Ранее сообщалось, что украинские военные могли передать российским войскам координаты бункера в Кривом Роге с находившимися там высокопоставленными офицерами, чтобы затем по месту был нанесен ракетный удар.