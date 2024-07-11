Украинские военные передали России координаты бункера с генералами для удара по нему

«Царьград»: ВСУ передали координаты бункера с генералами для удара «Кинжалами»

Украинские военные могли передать российским войскам координаты бункера с находившимися там высокопоставленными офицерами, чтобы затем по месту был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает «Царьград».

Утверждается, что ранним утром 8 июля по бункеру в Кривом Роге был нанесен удар ракетами «Кинжал» с самолетов МиГ-31. Место находилось на территории Северного горно-обогатительного комбината группы «Метинвест», принадлежащего миллиардеру Ринату Ахметову. Утверждается, что там недавно начали производство комплектов противодронной защиты для американских танков Abrams и БМП Bradley. Кроме того, «Метинвест» изготавливал экраны для защиты от дронов для танков Т-64 и Т-72.

В командном пункте бункерного типа с генералами ВСУ в этот момент шло большое совещание. Военкор издания Андрей Ревнивцев и ряд неназванных Telegram-каналов заявляют, что координаты, место и время «слили» военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые тем самым якобы сводили счеты со своими командирами, к которым имели колоссальные претензии. «Или же просто подсказали за гонорар», — добавил Ревнивцев.

Подчеркивается, что официального подтверждения этой информации пока нет.

В июне рассказывалось, как боец ВСУ переплыл через Днепр и сдался в плен российским войскам. Солдат придумал необычный способ для своего побега. В течение нескольких месяцев он мастерил плот из бутылок. Узнав, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на харьковское направление, мужчина окончательно решился сдаться и вышел на связь с российской стороной через чат-бот.