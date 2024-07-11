Оскорбившего русских фразой «надо вас в очко» мигранта избили другие мигранты

В Приморском крае оскорбившего русских мигранта избили другие мигранты

В городе Артем в Приморском крае 20-летний мигрант оскорбил русских фразой «надо вас в очко» и был избит другими мигрантами. Конфликт уроженца Узбекистана с жителями российского региона попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленном видеоролике молодой человек на повышенных тонах разговаривает с женщиной и мужчиной на территории парковки во дворе дома. Он матерится и пытается спровоцировать драку с одним из оппонентов. Выяснилось, что иностранец не сумел припарковать автомобиль во дворе и заблокировал выезд. Свою ошибку он признавать не стал и повздорил с соседями.

Пока агрессора искали сотрудники силовых структур, за проступок его наказали земляки. Сейчас молодого человека с синяками на лице отправили в СИЗО. Следователи начали проверку.

Ранее в Екатеринбурге несколько мигрантов, попавших в больницу с улицы в жилищном комплексе «Западный», заявили об избивших их электрошокерами силовиках.