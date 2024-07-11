Пассажирка самолета начала плеваться в попутчиков и откусила кусок униформы бортпроводника

Daily Mail: агрессивная пассажирка United Airlines устроила дебош в самолете

Агрессивная пассажирка авиакомпании United Airlines устроила дебош в самолете и откусила кусок униформы бортпроводника. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Майами в Ньюарк почти сразу после взлета. Женщина стала проявлять агрессию без причины и нападать на попутчиков. В некоторых из них она и вовсе начала плеваться. Члены экипажа и пассажиры пытались успокоить путешественницу, однако это было безуспешно. Им пришлось связать ей руки за спиной.

Из-за случившегося рейс экстренно сел в Орландо. Там дебоширку вывели из самолета под аплодисменты людей. Женщину отправили в больницу на обследование.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош на борту из-за галлюцинаций. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Красноярска в Минеральные Воды 26 июня.