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11:04, 11 июля 2024Путешествия

Пассажирка самолета начала плеваться в попутчиков и откусила кусок униформы бортпроводника

Daily Mail: агрессивная пассажирка United Airlines устроила дебош в самолете

Кадр: TMZ / Backgrid / Daily Mail

Агрессивная пассажирка авиакомпании United Airlines устроила дебош в самолете и откусила кусок униформы бортпроводника. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Майами в Ньюарк почти сразу после взлета. Женщина стала проявлять агрессию без причины и нападать на попутчиков. В некоторых из них она и вовсе начала плеваться. Члены экипажа и пассажиры пытались успокоить путешественницу, однако это было безуспешно. Им пришлось связать ей руки за спиной.

Из-за случившегося рейс экстренно сел в Орландо. Там дебоширку вывели из самолета под аплодисменты людей. Женщину отправили в больницу на обследование.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош на борту из-за галлюцинаций. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Красноярска в Минеральные Воды 26 июня.

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      Марк Успенский
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