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12:00, 11 июля 2024Путешествия

Пассажиров предупредили об огромных очередях в Шереметьево

«Крыша ТурДома»: пассажиров предупредили об огромных очередях в Шереметьево

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пассажиров московского аэропорта Шереметьево предупредили об огромных очередях на регистрацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что очереди наблюдаются на внутренних рейсах в терминале В. «Они начинаются прямо от эскалатора на втором этаже», — указано в сообщении.

Авиакомпании просят путешественников прибывать в авиагавань за три-четыре часа до вылета, чтобы успеть пройти все процедуры.

Ранее взлет самолета с пассажирами на борту во время сильного шторма в аэропорту Пальма-де-Майорка, Испания, попал на видео. Уточняется, что пилот приготовился к посадке, однако передумал в последнюю секунду и снова набрал высоту. Причиной стал заливший посадочную полосу проливной дождь.

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      Марк Успенский
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