США поставят Украине одну из старых батарей Patriot

Пентагон: США поставят Киеву одну из старых батарей Patriot стоимостью $100 млн

США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Киеву одну из своих старых батарей противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов, заявил представитель Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя военного ведомства, Пентагон закупает «более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как новое».

По его словам, стоимость батареи, вошедшей в объявленный в среду пакет помощи Киеву, составляет около 100 миллионов долларов. При этом стоимость новой батареи ПВО такого типа достигает порядка 1 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что США в приоритетном порядке и в ущерб остальным своим союзникам поставят Украине системы ПВО NASAMS и Patriot. Поставки другим странам этих комплексов и ракет к ним будут «поставлены в очередь».