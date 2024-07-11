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09:34, 11 июля 2024Мир

Политолог объяснил жесткие заявления НАТО в адрес России и Китая

Политолог Михеев: жесткие заявления НАТО компенсируют неуверенность в Байдене

Фото: Yves Herman / Reuters

Жесткие заявления союзников по НАТО в адрес России и Китая, озвученные на июльском саммите в Вашингтоне, компенсируют неуверенность западных политических элит в действующем президенте США Джо Байдене, считает политолог Сергей Михеев. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас наблюдается явный мандраж и вибрация. В тональности высказываний, в комментариях в прессе присутствует неуверенность. Возможно, всю эту неуверенность пытаются скрывать за бравыми и сверхжесткими заявлениями», — объяснил эксперт.

По словам Михеева, саммит НАТО воспринимается Демократической партией США как часть предвыборной кампании Байдена. «Он вышел, по суфлеру яростно что-то зачитал, правда, перепутал Украину и планету Уран. Но это в контексте кампании — доказать, что я еще ой-ой-ой, мы с пути не сворачиваем», — добавил он.

Ранее дипломатическая миссия Китая при Европейском союзе призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран.

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      Виктория Кондратьева
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