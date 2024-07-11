Миссия Китая при ЕС призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии

Миссия Китая при Европейском союзе (ЕС) призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай призывает НАТО знать свое место, строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации Североатлантического региона», — отметили в миссии.

Ранее страны НАТО в совместной декларации саммита в Вашингтоне призвали Китай к диалогу по снижению стратегических рисков. Подчеркивается, что КНР создает системные вызовы для евроатлантической безопасности.

Посольство КНР в Вашингтоне отреагировало на упоминание страны в декларации НАТО, отметив, что Пекин выступает против упоминания себя в документах Североатлантического альянса в качестве «угрозы» и требует прекратить выдвигать обвинения в адрес Поднебесной.