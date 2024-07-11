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09:09, 11 июля 2024Мир

Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии

Миссия Китая при ЕС призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии

Фото: Yves Herman / Reuters

Миссия Китая при Европейском союзе (ЕС) призвала НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай призывает НАТО знать свое место, строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации Североатлантического региона», — отметили в миссии.

Ранее страны НАТО в совместной декларации саммита в Вашингтоне призвали Китай к диалогу по снижению стратегических рисков. Подчеркивается, что КНР создает системные вызовы для евроатлантической безопасности.

Посольство КНР в Вашингтоне отреагировало на упоминание страны в декларации НАТО, отметив, что Пекин выступает против упоминания себя в документах Североатлантического альянса в качестве «угрозы» и требует прекратить выдвигать обвинения в адрес Поднебесной.

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      Семен Александров
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