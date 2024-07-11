Политолог спрогнозировал крушение западного миропорядка

Политолог Караганов: крушение Запада приведет к появлению новых мировых центров

Крушение западной гегемонии приведет к появлению новых центров миропорядка в Азии, Африке, Латинской Америке. С таким прогнозом выступил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, его цитирует РИА Новости.

«Одни государства опускаются, другие поднимаются. Трения между ними неизбежны, потому что страны будут бороться за зоны своего влияния, за свои зоны привилегированных интересов. Это естественный процесс», — отметил политолог.

По словам Караганова, изменения климата и связанные с ним голод, затопление прибрежных регионов также могут нарушить существующий в мировой политике баланс. «Между странами возникнут многие линии напряжения, которое легко может перерасти в тот или иной вооруженный конфликт. Цепная реакция способна развязать и большую войну», — резюмировал эксперт.

Ране Караганов заявил, что с каждым днем растут риски третьей мировой войны. Он подчеркнул, что возникнуть опасность может в Европе, где Запад пытается «подорвать» Россию.