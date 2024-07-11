Популярный в 2000-е российский певец стал бездомным в США

Российский певец Оскар стал бездомным в Нью-Йорке после лечения психзаболевания

Популярный в 2000-е российский певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) лечился в психиатрической клинике и стал бездомным в США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сестра артиста сообщила источнику, что на данный момент Малкандуев бродяжничает в районе Брайтон-Бич. Несмотря на то, что родственники оплатили певцу квартиру, он вернулся жить на улицу. Кроме того, Оскар отказывается от помощи поклонников. Сестра артиста уточнила, что он страдает манией преследования и не хочет восстанавливать документы.

В 2001 году Малкандуев получил премию «Золотой граммофон» за хит «Между мной и тобой». Артист переехал в США в 2020 году. После этого он начал представляться женщиной по имени Скарлетт и Джемма. Весной 2024 года он выпустил несколько песен под женским псевдонимом.

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