Порномодель заработала миллионы рублей на съемке порно в торговом центре

В Таиланде арестовали порномодель, которая заработала более одного миллиона батов (2,4 миллиона рублей) на съемках откровенного контента. Об этом сообщает The Thaiger.

Под суд попала 24-летняя Канокорн из Бангкока. Она владела несколькими аккаунтами в социальных сетях, на которые было подписано более 100 тысяч человек. При этом ролики откровенного содержания тайка снимала в общественных местах.

В полиции заявили, что Канокорн «обнажала грудь и нижнюю часть тела» на видео, чтобы привлечь больше подписчиков. Женщину задержали 10 июля. Полиция изъяла у нее мобильный телефон и четыре комплекта одежды, «которые фигурировали в производстве видеоматериалов».

Канокорн признала вину и рассказала, что ролики были сняты с апреля по май в торговом центре The Mall Bangkapi. Ее обвинили в производстве порнографических материалов и распространении порнографии посредством электронных средств связи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде разыскивают китайца и китаянку, которые занялись сексом на стоянке университета в городе Чиангмай одноименной провинции. Пара сумела скрыться после того, как их задержали и отвезли в больницу.