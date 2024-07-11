После массового отравления детей в лагере стало известно о принесших «запрещенку» вожатых

Роспотребнадзор: вожатые лагеря в Туве накормили детей шаурмой и чипсами

Вожатые лагеря «Чагытай» в Туве накормили детей шаурмой и чипсами. О принесших «запрещенку» сотрудниках стало известно после массового отравления отдыхающих, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Употребляли не разрешенную для питания детей [продукцию] — шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток "Добрый кола", чипсы, привезенные администрацией лагеря в день завершения первой смены», — уточнили в ведомстве.

По решению суда деятельность детского лагеря приостановили на 12 суток.

Ранее сообщалось, что детей госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. По последним данным, отравились 46 человек. На стационарном лечении также находится один воспитатель.