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08:54, 10 июля 2024Россия

Выросло число отравившихся в российском лагере детей

Число отравившихся в оздоровительном лагере в Туве детей выросло до 46

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Число детей, оказавшихся в больнице Тувы после отравления в оздоровительном лагере «Чагытай», выросло до 46. Об этом сообщил министр здравоохранения российской республики Анатолий Югай в Telegram.

Югай отметил, что на стационарном лечении также находится один воспитатель. «Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше», — разъяснил министр.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления детей.

Об инциденте в оздоровительном учреждении сообщил республиканский Роспотребнадзор 9 июля. Тогда глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал, что в больницы попал 31 школьник. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, подчеркивал глава региона.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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