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12:42, 11 июля 2024Бывший СССР

Премьер Грузии пообещал освободить страну от либерального фашизма после выборов

Премьер Грузии Кобахидзе: мы освободимся от либерального фашизма
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

После парламентских выборов в 2025 года партия «Грузинская мечта» освободит Грузию от господства либерального фашизма. Изменить страну пообещал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Я уверен, что наша политика, наше общество и государство будут свободны от либерального фашизма, для чего мы сделаем все», — заявил глава правительства.

Он добавил, что источник финансирования либерального фашизма — иностранные государства, и отметил, что поддержка этого движения на территории республики является преступлением против грузинского народа.

Ранее Кобахидзе прокомментировал санкции США и Европейского союза против Грузии. По его словам, утвержденные Западом ограничения «не отвечают ожиданиям» грузинских властей о перезагрузке отношений.

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      Глеб Палехов
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