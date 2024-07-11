Премьер Грузии пообещал освободить страну от либерального фашизма после выборов

Премьер Грузии Кобахидзе: мы освободимся от либерального фашизма

После парламентских выборов в 2025 года партия «Грузинская мечта» освободит Грузию от господства либерального фашизма. Изменить страну пообещал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Я уверен, что наша политика, наше общество и государство будут свободны от либерального фашизма, для чего мы сделаем все», — заявил глава правительства.

Он добавил, что источник финансирования либерального фашизма — иностранные государства, и отметил, что поддержка этого движения на территории республики является преступлением против грузинского народа.

Ранее Кобахидзе прокомментировал санкции США и Европейского союза против Грузии. По его словам, утвержденные Западом ограничения «не отвечают ожиданиям» грузинских властей о перезагрузке отношений.