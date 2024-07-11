В Тбилиси прокомментировали санкции США и ЕС против Грузии

Премьер Грузии Кобахидзе выразил сожаление из-за санкций США и ЕС против Тбилиси

Решение о санкциях США и Евросоюза (ЕС) в сфере обороны против Грузии вызывает сожаления у Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что утвержденные со стороны Запада ограничения «не отвечают ожиданиям» грузинских властей о перезагрузке отношений. Премьер подчеркнул, что после политических событий, произошедших в стране за последние четыре года, данная перезагрузка нужна. Кобахидзе также отметил готовность к ней со стороны Тбилиси.

5 июля стало известно о переносе США совместных военных учений с Грузией на неопределенный срок. В Белом доме также заявляли о пересмотре всех программ сотрудничества с Тбилиси.

9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил о приостановке процесса интеграции Грузии в Евросоюз. Кроме того, объединение заморозило 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны республики.