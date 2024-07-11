Путешественника Конюхова оставили дрейфовать в одиночестве ради тишины

Легендарного путешественника Конюхова оставили дрейфовать на льдине ради тишины

Легендарного российского путешественника Федора Конюхова оставили дрейфовать на льдине в одиночестве. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Как сообщили представители Конюхова, во время дрейфа на льдине путешественник будет проводить запись сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана. Ради этого должны быть соблюдены условия полной тишины, которую, как отметили представители Конюхова, невозможно достичь в условиях береговых многолюдных научных экспедиций.

«Высадке предшествовала тщательная подготовка лагеря: было подобрано место размещения станции на крепкой многолетней льдине без проталин и трещин», — рассказали представители путешественника. Отмечается, что в распоряжении Конюхова три палатки, в одной из которых он будет жить, в другой — хранить оборудование и пищу, а третью отвели под часовню.

Ранее сообщалось, что во время экспедиции на Северный полюс Федор Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на паралете.