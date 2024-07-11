69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
10:27, 11 июля 202469-я параллель

Путешественника Конюхова оставили дрейфовать в одиночестве ради тишины

Легендарного путешественника Конюхова оставили дрейфовать на льдине ради тишины

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Легендарного российского путешественника Федора Конюхова оставили дрейфовать на льдине в одиночестве. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Как сообщили представители Конюхова, во время дрейфа на льдине путешественник будет проводить запись сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана. Ради этого должны быть соблюдены условия полной тишины, которую, как отметили представители Конюхова, невозможно достичь в условиях береговых многолюдных научных экспедиций.

«Высадке предшествовала тщательная подготовка лагеря: было подобрано место размещения станции на крепкой многолетней льдине без проталин и трещин», — рассказали представители путешественника. Отмечается, что в распоряжении Конюхова три палатки, в одной из которых он будет жить, в другой — хранить оборудование и пищу, а третью отвели под часовню.

Ранее сообщалось, что во время экспедиции на Северный полюс Федор Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на паралете.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Конгресс США поддержал снятие с ВСУ ограничений на удары по России

      ФСБ задержала в аэропорту россиянина с 28 килограммами золота под одеждой

      Кулеба анонсировал откровенный разговор Зеленского с Байденом

      Обвиненному в растрате миллионов рублей ректору российского вуза нашли замену

      Тарасова заступилась за Пугачеву

      Уехавший в Швейцарию телеведущий пожаловался на одну особенность страны

      Семь человек пострадали при обстреле российского города со стороны Украины

      В России снизились вредные выбросы

      39-летняя Кэти Перри снялась топлес для обложки альбома

      СК получил данные об Интернациональном легионе теробороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше